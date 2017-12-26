Паулиньо: Это был замечательный год

Хавбек «Барселоны» Паулиньо подвел итоги года, который уходил и прокомментировал вероятное пополнение каталонской команды Филиппе Коутиньо.

«Это был замечательный год – как в личной жизни, так и в карьере. У меня родились прекрасные дети – Хосе Педро и София, я перешел в «Барселону», у меня не было травм и повреждений, учитывая, что я выступаю на протяжении полутора лет без перерыва. Я благодарю судьбу за все то, что происходило в этом 2017 году.

В следующем 2018 году я бы хотел выиграть требл с «Барселоной». Безусловно, выиграть сразу все три титула крайне трудно, но если у нас не получится этого сделать, то рассчитываю завоевать не менее двух трофеев», - делится Паулиньо.

Помимо этого, бразильский футболист дал комментарий относительно возможного усиления «сине-гранатовым» его соотечественником Филиппе Коутиньо:

«Я нередко контактирую с Филиппе, даю ему информацию о жизни для него и его семьи. Он знает то, что Барселона – хороший город, который способен предложить многое для них. Я уверен, что Коутиньо не пожалеет, если пополнит нашу команду. Но он должен тщательно обдумать такое решение», - рассказывает бразильский полузащитник.