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Паулиньо: Это был замечательный год

Дата публикации: Сегодня, 00:02 | Категория: Новости футбола

Паулиньо

Хавбек «Барселоны» Паулиньо подвел итоги года, который уходил и прокомментировал вероятное пополнение каталонской команды Филиппе Коутиньо.

                «Это был замечательный год – как в личной жизни, так и в карьере. У меня родились прекрасные дети – Хосе Педро и София, я перешел в «Барселону», у меня не было травм и повреждений, учитывая, что я выступаю на протяжении полутора лет без перерыва. Я благодарю судьбу за все то, что происходило в этом 2017 году.

                В следующем 2018 году я бы хотел выиграть требл с «Барселоной». Безусловно, выиграть сразу все три титула крайне трудно, но если у нас не получится этого сделать, то рассчитываю завоевать не менее двух трофеев», - делится Паулиньо.

 Помимо этого, бразильский футболист дал комментарий относительно возможного усиления «сине-гранатовым» его соотечественником Филиппе Коутиньо:

                «Я нередко контактирую с Филиппе, даю ему информацию о жизни для него и его семьи. Он знает то, что Барселона – хороший город, который способен предложить многое для них. Я уверен, что Коутиньо не пожалеет, если пополнит нашу команду. Но он должен тщательно обдумать такое решение», - рассказывает бразильский полузащитник.

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