Моуринью жалуется, что МЮ мало тратит на трансферы
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что 322 000 000 евро, которые клуб потратил на трансферы за период работы португальского специалиста, было мало.
«Мы уже 2 год занимаемся перестроением команды, которая не становится одной из лучших в мире. «Манчестер Сити» может позволяет покупать себе крайних защитников по цене форвардов.
После того, как я пришел в команду, «Манчестер Юнайтед» потратил на усиление команды лишь 286 000 000 фунтов стерлингов (примерно 322 000 000 евро - примечание)? Но это мало. Для больших клубов, стоимость футболистов другая, по сравнению с другими клубами. Большие клубы нередко переплачивают из-за своей насыщенной истории», - заявляет Моуринью.
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