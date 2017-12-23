Моуринью жалуется, что МЮ мало тратит на трансферы

Жозе Моуринью

Главный наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что 322 000 000 евро, которые клуб потратил на трансферы за период работы португальского специалиста, было мало.

«Мы уже 2 год занимаемся перестроением команды, которая не становится одной из лучших в мире. «Манчестер Сити» может позволяет покупать себе крайних защитников по цене форвардов.

После того, как я пришел в команду, «Манчестер Юнайтед» потратил на усиление команды лишь 286 000 000 фунтов стерлингов (примерно 322 000 000 евро - примечание)? Но это мало. Для больших клубов, стоимость футболистов другая, по сравнению с другими клубами. Большие клубы нередко переплачивают из-за своей насыщенной истории», - заявляет Моуринью.