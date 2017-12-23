Обамейянг не против перехода в Атлетико

Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг не против рассмотрения предложения мадридского «Атлетико».

28-летний габонский нападающий, считает такой вариант возможным, отмечая, что «матрасники» могут потерять лидера атак.

«Все знаюn то, что «Атлетико» занимается поиском футболистов по всему миру. Кроме того, вскоре их может покинуть Гриззман. Трансферный рынок будет открыт в январе. Посмотрим, что будет дальше», - делится Обамейянг.