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ПСЖ может возглавить Почеттино

Дата публикации: Сегодня, 01:12 | Категория: Новости футбола

Маурисио ПочеттиноМаурисио Почеттино

«Пари Сен-Жермен» намерен пригласить в клуб Маурисио Почеттино, стоящий сегодня у руля английского «Тоттенхэма». Об этом сообщают британские издания.

                На сегодняшний день, в СМИ регулярно появляется информация о том, что парижский клуб намерен расстаться со своим нынешним главным тренером Унаи Эмери по окончанию сезона.

                Кроме того, имеются данные, что Почеттино и стиль его работы удовлетворяет требования руководства «Пари Сен-Жермен».

Отметим, что Маурисио Почеттино за свою карьеру футболиста, играл в парижском клубе с 2001 по 2003 годы.

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