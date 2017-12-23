ПСЖ может возглавить Почеттино
Дата публикации: Сегодня, 01:12 | Категория: Новости футбола
«Пари Сен-Жермен» намерен пригласить в клуб Маурисио Почеттино, стоящий сегодня у руля английского «Тоттенхэма». Об этом сообщают британские издания.
На сегодняшний день, в СМИ регулярно появляется информация о том, что парижский клуб намерен расстаться со своим нынешним главным тренером Унаи Эмери по окончанию сезона.
Кроме того, имеются данные, что Почеттино и стиль его работы удовлетворяет требования руководства «Пари Сен-Жермен».
Отметим, что Маурисио Почеттино за свою карьеру футболиста, играл в парижском клубе с 2001 по 2003 годы.
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