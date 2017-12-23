Бешикташ дает 30 миллионов евро за Турана
Дата публикации: Сегодня, 01:11 | Категория: Новости футбола
Хавбек «Барселоны» Арда Туран может вернуться на родину. В услугах 30-летнего турка заинтересован «Бешикташ».
По информации турецкой прессы, стамбульская команда планирует заплатить «сине-гранатовым» не менее 30 000 000 евро. Помимо этого, «Бешикташ» готовит хороший трудовой договор, по которому заработная плата Турана в год составит 5 000 000 евро.
Напомним, что Арда Туран перешел в «Барселону» в 2015 году за 34 000 000 евро. Однако, за 2 года, турецкий полузащитник так и не смог закрепиться в основном составе «блаугранос». Отметим, что футболист ни разу не вышел на поле в этом розыгрыше испанского чемпионата.
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