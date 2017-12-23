Капелло: Ибрагимович раньше совсем не умел бить по воротам

Бывший главный коуч «Ювентуса» Фабио Капелло, вспомнил о том, как работал в этом клубе с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

«Когда Златан перешел в «Ювентус», он совсем не умел бить по воротам. Его агент Мино Райола рассказывал мне, что Ибрагимович очень сильный и его удары ломают голкиперам руки. Я ответил ему, что он ломает только окна в спортивном зале. После этого, швед начал работать над своими ударами ежедневно. И сегодня все видят, что он прогрессировал в этом плане.

Я следил за Ибрагимовичем, еще когда возглавлял «Рому». «Ювентус» оформил отличный трансфер, купив его. Тогда «Аякс» считал, что он не станет выдающимся игроком», - рассказывает Капелло.