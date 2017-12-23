  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Четверг 28 декабря

23:00  cleag Кристал Пэлас – Арсенал
Свернуть список трансляций

Капелло: Ибрагимович раньше совсем не умел бить по воротам

Дата публикации: Сегодня, 01:08 | Категория: Новости футбола

Фабио Капелло

Бывший главный коуч «Ювентуса» Фабио Капелло, вспомнил о том, как работал в этом клубе с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

                «Когда Златан перешел в «Ювентус», он совсем не умел бить по воротам. Его агент Мино Райола рассказывал мне, что Ибрагимович очень сильный и его удары ломают голкиперам руки. Я ответил ему, что он ломает только окна в спортивном зале. После этого, швед начал работать над своими ударами ежедневно. И сегодня все видят, что он прогрессировал в этом плане.

Я следил за Ибрагимовичем, еще когда возглавлял «Рому». «Ювентус» оформил отличный трансфер, купив его. Тогда «Аякс» считал, что он не станет выдающимся игроком», - рассказывает Капелло.

Нравится
Похожие новости:
  • Sky: Ибрагимович перейдет в МЮ только в случае ухода ван Гала
    Sky: Ибрагимович перейдет в МЮ только в случае ухода ван Гала
    У забивного бомбардира французского «Пари Сен-Жермен» есть чёткая позиция по поводу его возможного перехода в состав «МЮ». ...
  • Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Англии
    Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Англии
    Ибрагимович поведал о том, что ему хотелось бы продолжить карьеру на Туманном Альбионе, информирует «Daily Mirror». «Я должен...
  • Конте: Кто такой Капелло, чтобы судить меня?
    Конте: Кто такой Капелло, чтобы судить меня?
    Наставник туринского «Ювентуса» Антонио Конте продолжает устраивать словесную перепалку с Фабио Капелло, который имел неосторожность...
  • «Ювентус» готов заплатить агенту Погба 1,5 миллиона евро
    «Ювентус» готов заплатить агенту Погба 1,5 миллиона евро
    Известный футбольный агент Мино Райола может неплохо заработать, убедив Поля Погба заключить новый контракт с туринским «Ювентусом». То,...
  • Капелло изменил мнение по поводу фаворита Лиги чемпионов
    Капелло изменил мнение по поводу фаворита Лиги чемпионов
    Главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что «Бавария» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Ранее...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close