Гвардиола хочет укрепить МанСити Фредом
Дата публикации: Сегодня, 01:05 | Категория: Новости футбола
Игра полузащитника донецкого «Шахтера», бразильца Фреда в матчах Лиги чемпионов впечатлила главного коуча «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. В ближайшее зимнее окно трансферов, он намерен усилить свою команду, осуществив переход бразильца. Об этом пишут британские СМИ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Фред заинтересовал «Манчестер Юнайтед», но издания, которые писали об этом, отмечали о действующем контракте 24-летнего бразильца с горняками до 2021 года.
Стоит отметить, что бразильские полузащитники «Шахтера» Фред, а также Тайсон были номинированы на награду Samba Gold 2017. Футболисты вошли в тридцатку футболистов, которые претендуют на звание лучшего бразильского игрока в Европе.
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