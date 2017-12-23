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Гвардиола хочет укрепить МанСити Фредом

Дата публикации: Сегодня, 01:05 | Категория: Новости футбола

ФредФред

Игра полузащитника донецкого «Шахтера», бразильца Фреда в матчах Лиги чемпионов впечатлила главного коуча «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. В ближайшее зимнее окно трансферов, он намерен усилить свою команду, осуществив переход бразильца. Об этом пишут британские СМИ.

                Напомним, ранее сообщалось о том, что Фред заинтересовал «Манчестер Юнайтед», но издания, которые писали об этом, отмечали о действующем контракте 24-летнего бразильца с горняками до 2021 года.

Стоит отметить, что бразильские полузащитники «Шахтера» Фред, а также Тайсон были номинированы на награду Samba Gold 2017. Футболисты вошли в тридцатку футболистов, которые претендуют на звание лучшего бразильского игрока в Европе.

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