МЮ выставил Мхитаряна на трансфер

Генрих Мхитарян

«Манчестер Юнайтед» выставил хавбека Генриха Мхитаряна на продажу. По сообщениям британских изданий, «красные дъяволы» оценили армянского полузащитника в 35 000 000 фунтов стерлингов и намерены рассмотреть предложения уже в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Мхитарян пополнил состав «манкунианцев» перейдя из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года. Тогда за армянина заплатили 27 000 000 фунтов.

В последних матчах футболист не попадает в состав «Юнайтед». Поэтому в СМИ появилась информация относительно смены клубной прописки Мхитаряна – им заинтересовался миланский «Интер». Но итальянский клуб хочет только арендовать полузащитника сборной Армении.

Также сообщается, что Мхитарян интересует и лондонский «Арсенал», который может расстаться с одним из лидеров атак Алексисом Санчесом.