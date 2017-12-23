МЮ выставил Мхитаряна на трансфер
«Манчестер Юнайтед» выставил хавбека Генриха Мхитаряна на продажу. По сообщениям британских изданий, «красные дъяволы» оценили армянского полузащитника в 35 000 000 фунтов стерлингов и намерены рассмотреть предложения уже в ближайшее трансферное окно.
Напомним, Мхитарян пополнил состав «манкунианцев» перейдя из дортмундской «Боруссии» летом 2016 года. Тогда за армянина заплатили 27 000 000 фунтов.
В последних матчах футболист не попадает в состав «Юнайтед». Поэтому в СМИ появилась информация относительно смены клубной прописки Мхитаряна – им заинтересовался миланский «Интер». Но итальянский клуб хочет только арендовать полузащитника сборной Армении.
Также сообщается, что Мхитарян интересует и лондонский «Арсенал», который может расстаться с одним из лидеров атак Алексисом Санчесом.
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