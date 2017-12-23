Перес: Болельщики Реала не забудут 2017 год

Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подвел итоги уходящего года для «королевского» клуба.

«Болельщики «Реала» не забудут 2017 год. В этом году мы завоевали 12 Кубок Лиги чемпионов, выиграли 33-й трофей чемпиона Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и совсем недавно Чемпионат мира среди клубов.

2017 года принес много радости болельщикам «Реала». Это был лучший год за всю историю клуба.

Фанаты гордятся командой и нашим главным тренером Зинедином Зиданом. Наши болельщики, их поддержка в каждом матче играют важнейшую роль в успехах этого года», - говорит Перес.