Перес: Болельщики Реала не забудут 2017 год
Дата публикации: Сегодня, 15:39 | Категория: Новости футбола
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подвел итоги уходящего года для «королевского» клуба.
«Болельщики «Реала» не забудут 2017 год. В этом году мы завоевали 12 Кубок Лиги чемпионов, выиграли 33-й трофей чемпиона Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и совсем недавно Чемпионат мира среди клубов.
2017 года принес много радости болельщикам «Реала». Это был лучший год за всю историю клуба.
Фанаты гордятся командой и нашим главным тренером Зинедином Зиданом. Наши болельщики, их поддержка в каждом матче играют важнейшую роль в успехах этого года», - говорит Перес.
Похожие новости:
Перес: Реал без единства не добился бы результатов
Флорентино Перес Президент «Реал» Мадрид Флорентино Перес прокомментировал последние выступления и результаты своей команды. Напомним,...
Флорентино Перес Президент «Реал» Мадрид Флорентино Перес прокомментировал последние выступления и результаты своей команды. Напомним,...
Перес: «Критика в наш адрес обусловлена завистью»
Флорентино Перес Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что многие критикуют его клуб из-за того, что завидуют, несмотря...
Флорентино Перес Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что многие критикуют его клуб из-за того, что завидуют, несмотря...
Перес готов расстаться с шестью игроками Реала
Проигрыш в Эль Классико заставил президента «Реала» задуматься о кадровых перестройках. После матча Ф. Перес повстречался с З. Зиданом и...
Проигрыш в Эль Классико заставил президента «Реала» задуматься о кадровых перестройках. После матча Ф. Перес повстречался с З. Зиданом и...
Флорентино Перес может покинуть пост президента Реала
Должность президента «Реала» (Мадрид) вскоре может стать вакантной из-за того, что Ф. Перес раздумывает над своим уходом. По данным...
Должность президента «Реала» (Мадрид) вскоре может стать вакантной из-за того, что Ф. Перес раздумывает над своим уходом. По данным...
Перес: «По Ди Марии предложений не поступало»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о том, что Анхель Ди Мария вскоре может покинуть клуб. Напомним, что...
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес опроверг информацию о том, что Анхель Ди Мария вскоре может покинуть клуб. Напомним, что...