Халк хочет сыграть за сборную Бразилии на ЧМ-2018
Экс-форвард питерского «Зенита», Халк, играющий сегодня за китайский «Шанхай СИПГ» рассказал, что он доволен своим положением в Поднебесной, а также то, что намерен играть за свою национальную сборную на Чемпионате мира 2018 года.
«Сегодня я сконцентрирован на своей работе, на демонстрировании хорошего футбола. Ранее у меня было некоторое количество предложений от разных клубов. Они пытались связаться с моим агентом, но я доволен своим положением в команде. Я дал им понять, что мне и моей семье в Китае очень хорошо.
Сыграть на Чемпионате мира в России было бы очень здорово. Я играл в этой стране 4 года и был всем доволен, выигрывал множество коллективных и индивидуальных наград. Хотелось бы попасть туда в составе сборной Бразилии. Я намерен много работать, чтобы получить шанс в национальной сборной», - заявил 31-летний бразилец.
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