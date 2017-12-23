Клубы АПЛ интересуются Жоау Мариу

Жоау Мариу

Сразу три клуба Английской Премьер-лиги собираются бороться за полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу.

Сам 24-летний португалец не против переезда на Туманный Альбион в ближайшее зимнее окно трансферов. Он входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», лондонских «Челси» и «Арсенала».

Ранее в футбольных изданиях сообщалось, что в услугах Жоау Мариу заинтересован «ПСЖ», готовящий сделку по обмену португальца на Пасторе. Однако, Мариу не хочет играть в французском чемпионате.