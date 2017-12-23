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Гаттузо не собирается в отставку

Дата публикации: Вчера, 20:31 | Категория: Новости футбола

Дженнаро ГаттузоДженнаро Гаттузо

Недавно назначенный главный наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо опроверг слухи о том, что он покинет свой пост. Ранее в футбольных изданиях сообщалось о намерении уйти из команды.

                «Я не намерен уходить. Я встречался с руководством клуба для обсуждения тренировок команды. Знаю, что передо мной стоит много трудностей и немалая работа, для того, чтобы радовать фанатов», - говорит Гаттузо.

Отметим, что итальянский специалист был крайне возмущен поведением футболистов своей команды в ходе матча против в «Вероне», которые разгромно проиграли этому клубу.

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