Хамес: Бавария хорошо провела первую часть сезона
Хавбек мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес дал комментарий относительно итогов команды в первой половине этого сезона и поведал о своем будущем.
«Я доволен тем, как хорошо «Бавария» провела первую часть сезона. Мы уходим на рождественский перерыв с положительным настроем. Надеюсь, что и в следующем году будем демонстрировать такой же результат.
«Я очень хорош чувствую себя в «Баварии». Наверное, я буду играть здесь еще не один год. «Реал» и «Бавария» - команды одинакового уровня. Они всегда борются за трофеи. «Бавария» для меня является топ-клубом.
Помимо этого, мне очень нравится Мюнхен, несмотря на его холодный климат. Этот город дал мне новую жизнь», - рассказывает колумбиец.
Отметим, что Хамес играет за «Баварию» в качестве арендованного футболиста, но мюнхенский клуб имеет право на выкуп прав на него у мадридского «Реала» за 42 000 000 евро.
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