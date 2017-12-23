ПСЖ намерен выложить немалую сумму за игрока Лацио
«Пари Сен-Жермен» ставит перед собой цель – усилить среднюю линию полузащитником «Лацио» Сергеем Милинкович-Савичем.
По информации итальянских спортивных СМИ, французский топ-клуб снова готовится удивлять мир футбола своими крупными сделками. За 22-летнего сербского хавбека, руководство парижского клуба готовит сумму в размере 170 000 000 евро. В случае осуществления данного перехода, он войдет в топ-3 самых дорогих трансферов в истории футбола. Он уступит лишь сделкам по покупке Неймара и Килиана Мбаппе.
Главный наставник именно в молодом сербе видит альтернативу 35-летнему полузащитнику Тиаго Мотте.
Ответим, что «Пари Сен-Жермен» уже предлагал «Лацио» 70 000 000 евро в минувшее летнее окно трансферов. Тогда римский клуб отказал парижанам.
В этом сезоне Милинкович-Савич принял участие в 21 матче, забил 7 голов и оформил 2 результативных паса.
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