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ПСЖ намерен выложить немалую сумму за игрока Лацио

Дата публикации: Сегодня, 12:15 | Категория: Новости футбола

Сергей Милинкович-СавичСергей Милинкович-Савич

«Пари Сен-Жермен» ставит перед собой цель – усилить среднюю линию полузащитником «Лацио» Сергеем Милинкович-Савичем.

                По информации итальянских спортивных СМИ, французский топ-клуб снова готовится удивлять мир футбола своими крупными сделками. За 22-летнего сербского хавбека, руководство парижского клуба готовит сумму в размере 170 000 000 евро. В случае осуществления данного перехода, он войдет в топ-3 самых дорогих трансферов в истории футбола. Он уступит лишь сделкам по покупке Неймара и Килиана Мбаппе.

                Главный наставник именно в молодом сербе видит альтернативу 35-летнему полузащитнику Тиаго Мотте.

Ответим, что «Пари Сен-Жермен» уже предлагал «Лацио» 70 000 000 евро в минувшее летнее окно трансферов. Тогда римский клуб отказал парижанам.

В этом сезоне Милинкович-Савич принял участие в 21 матче, забил 7 голов и оформил 2 результативных паса.     

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