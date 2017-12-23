Пуйоль: Роналду менее разносторонен, чем Месси
Дата публикации: Сегодня, 12:12 | Категория: Новости футбола
Экс-защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что лидер «блаугранос» Лионель Месси значительно превосходит своего оппонента из мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Если бы лучшего футболиста выбирал я, то им бы стал Лео Месси. Роналду менее разносторонен, чем Лионель. За счет этого он превосходит Криштиану. Помимо этого, нужно учесть командные действия», - считает Пуйоль.
Напомним, что обладателем «Золотого мяча-2017» стал Криштиану Роналду. Это уже пятая награда 32-летнего португальцы в карьере, что позволило сравняться по их количеству с Лионелем Месси.
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