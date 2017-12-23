Клопп не хочет продавать форвардов

Юрген Клопп

Главный коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп выступает против продажи форварда команды Даниэля Старриджа в ближайшее зимнее окно трансферов.

По информации английских футбольных изданий, немецкий специалист не хочет расставаться, как со Старриджем, так и с Дэнни Ингсом, несмотря на то, что они оба не попадают в основу.

Однако, по сообщениям других источников, «мерсисайдцы» могут отпустить Старриджа, если за него будут предложены хорошие деньги – не менее 30 000 000 фунтов стерлингов.

Разговоры о возможном уходе Старриджа из команды начались после того, как главный наставник сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что 28-летний нападающий войдет в заявку на ближайший Чемпионат мира, только если он будет иметь регулярную игровую практику.