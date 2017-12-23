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Манчестер Сити отложат трансфер Санчеса на лето

Дата публикации: Сегодня, 12:07 | Категория: Новости футбола

Алексис СанчесАлексис Санчес

«Манчестер Сити» активно интересуется форвардом лондонского «Арсенала» Алексисом Санчесом, но с трансфером «горожане» торопиться не будут. Футболист пополнит команду из Манчестера летом, а не зимой. Об этом пишут британские таблоиды.

                На сегодняшний день, главный коуч «Ман Сити» Хосеп Гвардиола не намерен нарушать баланс своей команды, которая демонстрирует отличный результат, лидируя в Английской Премьер лиге с преимуществом в 11 зачетных пунктов. Именно поэтому, переход Санчеса планируется в летнее межсезонье.

Сам чилийский футболист не прочь перейти в команду Гвардиолы, в команде которого он играл – «Барселоне». Отметим, что Санчес ответил отказом на заманчивые предложения клубов из Поднебесной и готов ждать до летнего трансферного окна, чтобы пополнить состав «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

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