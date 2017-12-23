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Ливерпуль не желает вести переговоры с Барселоной по Коутиньо

Дата публикации: Сегодня, 12:05 | Категория: Новости футбола

Филиппе КоутиньоФилиппе Коутиньо

«Ливерпуль» против установления любых контактов с представителями «Барселоны» по поводу покупку каталонцами их хавбека Филиппе Коутиньо.

                По имеющимся данным испанских изданий, испанская команда намерена оформить новое предложение по трансферу бразильского полузащитника, однако «мерсисайдцы» против.

                Скорее всего, «Барселона» не сможет заполучить Коутиньо ближайшей зимой. Но «сине-гранатовые» не намерены отказаться от своей цели.

Отметим, что каталонцы желают переговоров с «Ливерпулем» и готовы отдать за Коутиньо около 120 000 000 евро.

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