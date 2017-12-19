Суарес подтвердил интерес Барселоны к Гризманну и Коутиньо

Луис Суарес

Форвард «Барселоны» Луис Суарес считает, что нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и полузащитник «Ливепруля» Филиппе Коутиньо будут полезны команде.

«Наш клуб покупает лучших из лучших. Коутиньо и Гризманн являются именно такими футболистами. Думаю, они смогут удачно влиться в наш коллектив и им будет обеспечно блестящее будущее», - делится мнением Суарес.

Напомним, что минувшим летом «Барселона» вела активные переговоры с «Ливерпулем» относительно приобретения бразильца Коутиньо. Каталонский клуб не отказывается от своей цели. Кроме того, представители «блаугранос» недавно провели встречу с Гризманном.