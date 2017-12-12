  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Четверг 14 декабря

16:15  cleag Биатлон 23:00  cleag Лацио – Читтаделла
Пятница 15 декабря

16:15  cleag Биатлон 22:30  cleag Боруссия М – Гамбург 22:45  cleag Сент-Этьен – Монако 23:00  cleag Севилья – Леванте
Свернуть список трансляций

Ибрагимович: Гвардиола избегал меня

Дата публикации: Вчера, 22:33 | Категория: Новости футбола

Златан ИбрагимовичЗлатан Ибрагимович

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вспомнил о работе с Хосепом Гвардиолой, когда он выступал за «Барселону» с 2009 по 2011 гг.

                «Первые 6 месяцев в «Барсе» были идеальны. Тогда я много забивал, мы завоевали два Суперкубка. После этого, Гвардиола сменил тактическую схему, из-за чего я был в более худшем положении. Я тогда сказал тренеру о том, то он жертвует другими игроками ради Месси. Тогда Пеп дал мне ответ, что услышал меня, однако в последующих матчах все повторялось.

По этому поводу с Гвардиолой мы больше не говорили. Он просто избегал меня, даже когда я заходил в комнату, он выходил. Я понимал, что это не связано с футболом. Он сам создал эту ситуацию и не решил ее. Я узнал, что подобные проблемы были у Это’О и Манджукича. Гвардиола – не самый плохой тренер в моей карьере футболиста, но точно самый инфантильный, так как мужчина должен решать все проблемы», - объясняет 36-летний шведский нападающий.

Нравится
Похожие новости:
  • Златан Ибрагимович просит у «МЮ» 15 миллионов евро в год
    Златан Ибрагимович просит у «МЮ» 15 миллионов евро в год
    Звёздный шведский бомбардир не намерен идти на снижение заработного оклада. Ж. Моуриньо, который в скором времени должен официально принять...
  • Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Англии
    Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Англии
    Ибрагимович поведал о том, что ему хотелось бы продолжить карьеру на Туманном Альбионе, информирует «Daily Mirror». «Я должен...
  • Ибрагимович: «Мне сказали, что я самый главный игрок в команде – приятно!»
    Ибрагимович: «Мне сказали, что я самый главный игрок в команде – приятно!»
    Форвард «ПСЖ» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, что доволен тем как складывается его карьера во Франции, а также сообщил,...
  • Арсен Венгер: «Соглашусь с тем, что Ибрагимович сильнее Месси и Роналду»
    Арсен Венгер: «Соглашусь с тем, что Ибрагимович сильнее Месси и Роналду»
    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер согласился с мнением многих болельщиков и футбольных экспертом, о том, что форвард...
  • Ибрагимович призывает Руни перейти в «ПСЖ»
    Ибрагимович призывает Руни перейти в «ПСЖ»
    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович призывает Уэйна Руни покинуть «Манчестер Юнайтед» и присоединиться к парижскому клубу....
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Обращение к пользователям
    Авторизация close