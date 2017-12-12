Ибрагимович: Гвардиола избегал меня
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович вспомнил о работе с Хосепом Гвардиолой, когда он выступал за «Барселону» с 2009 по 2011 гг.
«Первые 6 месяцев в «Барсе» были идеальны. Тогда я много забивал, мы завоевали два Суперкубка. После этого, Гвардиола сменил тактическую схему, из-за чего я был в более худшем положении. Я тогда сказал тренеру о том, то он жертвует другими игроками ради Месси. Тогда Пеп дал мне ответ, что услышал меня, однако в последующих матчах все повторялось.
По этому поводу с Гвардиолой мы больше не говорили. Он просто избегал меня, даже когда я заходил в комнату, он выходил. Я понимал, что это не связано с футболом. Он сам создал эту ситуацию и не решил ее. Я узнал, что подобные проблемы были у Это’О и Манджукича. Гвардиола – не самый плохой тренер в моей карьере футболиста, но точно самый инфантильный, так как мужчина должен решать все проблемы», - объясняет 36-летний шведский нападающий.
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