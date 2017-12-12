Роналду хочет, чтобы сумма отступных в контракте была меньше
Лидер атак мадридского «Реала» Криштиану Роналду размышляет над тем, чтобы покинуть «королевский» клуб.
По сообщениям испанской прессы, 32-летний португалец не хочет продлевать соглашение с «Реалом». Помимо этого, агенты Роналду намерены обратиться к руководству клуба с предложением снижения суммы отступных, которая предусмотрена в контракте.
Также, имеется информация о том, что Роналду принял такое решение после недавнего заявления президента «Реала» Флорентина Переса. Тогда он сказал, что Неймар мог бы получить «Золотой мяч» гораздо проще, если бы играл за «Реал».
Отметим, что действующее соглашение Роналду со «сливочными» рассчитано до 2021 года. Сумма отступных, которая указана в нем составляет 1 000 000 000 евро.
Напомним, что обладатель «Золотого мяча» этого года, забил уже 51 гол в этом году. Таким образом, КриРо стал первым футболистом в истории футбола, который забивает на протяжении 7 лет к ряду более 50 мячей.
Похожие новости:
Лидер атак мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет поменять клубную прописку в конце этого сезона. Об этом сообщают ряд испанских...
По сведениям AS, португальская звезда «Реала» имеет теоретические шансы надеть футболку «Пари Сен-Жермен». По данным...
Р. Левандовски, польский бомбардир «Баварии» (Мюнхен), имеет возможность сменить клубную прописку летом, о чём проинформировал источник...
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадонна подключился к спорам о том, кто больше всего заслуживает престижную награду — «Золотой...
Полузащитник мадридского «Реала» Криштиану Роналду намерен обсудить с тренером команды Зинедином Зиданом его высказывание о том, что в...