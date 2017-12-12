Роналду хочет, чтобы сумма отступных в контракте была меньше

Криштиану Роналду

Лидер атак мадридского «Реала» Криштиану Роналду размышляет над тем, чтобы покинуть «королевский» клуб.

По сообщениям испанской прессы, 32-летний португалец не хочет продлевать соглашение с «Реалом». Помимо этого, агенты Роналду намерены обратиться к руководству клуба с предложением снижения суммы отступных, которая предусмотрена в контракте.

Также, имеется информация о том, что Роналду принял такое решение после недавнего заявления президента «Реала» Флорентина Переса. Тогда он сказал, что Неймар мог бы получить «Золотой мяч» гораздо проще, если бы играл за «Реал».

Отметим, что действующее соглашение Роналду со «сливочными» рассчитано до 2021 года. Сумма отступных, которая указана в нем составляет 1 000 000 000 евро.

Напомним, что обладатель «Золотого мяча» этого года, забил уже 51 гол в этом году. Таким образом, КриРо стал первым футболистом в истории футбола, который забивает на протяжении 7 лет к ряду более 50 мячей.