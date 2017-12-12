Месси: Аргентина вернется на свой уровень
Лидер атак аргентинской сборной Лионель Месси рассказал, с какими трудностями столкнулась его команда в квалификационных матчах ЧМ-2018.
«Мы вернемся на свой уровень. В команде происходит перестройка. В отборочных матчах мы переживали непростые времена. Против Венесуэлы и Перу мы могли и не победить. Тогда бы пришлось решать все в последней игре квалификационного турнира. С новым тренером мы провели лишь 4 отборочных матча. Но поединок против Эквадора был решающим и тогда родился новый коллектив, который будет демонстрировать прогресс.
Аргентина намерена оставить весь негатив в уходящем году. Перед решающим матчем было очень много негатива и страха – мы боялись, что не попадем на Чемпионат мира. Я даже не представляю, какая бы у меня была реакция на провал, также не знаю, как бы отреагировали наши болельщики. Это бы стало очень печальным моментом в истории нашей страны», - делится лидер атак «альбиселесте».
Также Месси прокомментировал соперников, которые попались аргентинской сборной в группу на ЧМ-2018:
«Исландия не такая простая команда, как кажется на первый взгляд. Это очень крепкий коллектив с хорошо организованной защитой. У Хорватии много достаточно сильных футболистов. Нигерия является непредсказуемой командой. Они могут дать сопернику делать на поле что угодно, а могут и забить 4 гола», - делится Месси.
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