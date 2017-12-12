Озил готов пополнить Барселону

Хавбек лондонского «Арсенала» Месут Озил, имеющий соглашение с «канонирами» до конца текущего сезона, намерен покинуть клуб.

По информации испанских изданий, 29-летний полузащитник может перейти в «Барселону» в ближайшее зимнее окно трансферов. В случае, если клубы не смогут достигнуть договоренности по переходу, то футболист немецкой сборной покинет «Арсенал» свободным агентом.

Также известно о том, что каталонский клуб находится в тесной связи с агентом Озила.

Напомним, что Озил сыграл в 13 матчах этого розыгрыша Английской Премьер-лиги, отметившись 2 голами и 5 результативными пасами.