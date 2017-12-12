Гвардиола хочет усилить оборону МанСити
Дата публикации: Вчера, 23:37 | Категория: Новости футбола
Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился с футбольными изданиями относительно планов на ближайшее зимнее трансферное окно. Прежде всего стоит вопрос над усилением линии защиты «горожан».
«Мы думаем над усилением обороны. «Манчестер Сити» имеет немного защитников. Их недостаточно для борьбы во всех турнирах. Посмотрим, что можно будет предпринять в январе», - говорит Гвардиола.
Отметим, что «Манчестер Сити» в рамках Английской Премьер-лиги за 16 матчей пропустил 11 голов. Такой же показатель имеет «Манчестер Юнайтед».
Похожие новости:
«Арсенал» готовил сделку обмена – Алексис Санчес за Рахима Стерлинга
Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился со СМИ о том, что в конце прошедшего летнего периода...
Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился со СМИ о том, что в конце прошедшего летнего периода...
Гвардиола прокомментировал текущее трансферное окно
Хосеп Гвардиола Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что стоимость футболистов на рынке трансферов...
Хосеп Гвардиола Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что стоимость футболистов на рынке трансферов...
Гвардиола хочет усилить Ман Сити шестью новыми игроками
Менеджер «Манчестер Сити» Х. Гвардиола намеревается проделать большую работу на трансферном рынке. Отыграв 21 тур в Премьер-лиге Англии...
Менеджер «Манчестер Сити» Х. Гвардиола намеревается проделать большую работу на трансферном рынке. Отыграв 21 тур в Премьер-лиге Англии...
Манчестер Сити нацелился на игроков Боруссии М
Гладбахская «Боруссия» может отпустить сразу троих своих игроков в стан манчестерских Горожан, о чём информирует Bild. П. Гвардиола,...
Гладбахская «Боруссия» может отпустить сразу троих своих игроков в стан манчестерских Горожан, о чём информирует Bild. П. Гвардиола,...
Манчестер Сити подпишет восемь новичков для Гвардиолы
Манчестерские шейхи планируют сделать восемь «подарков» для нового главного тренера команды. Хосеп Гвардиола, который решил уйти из...
Манчестерские шейхи планируют сделать восемь «подарков» для нового главного тренера команды. Хосеп Гвардиола, который решил уйти из...