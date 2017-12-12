Гвардиола хочет усилить оборону МанСити

Хосеп Гвардиола

Главный наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился с футбольными изданиями относительно планов на ближайшее зимнее трансферное окно. Прежде всего стоит вопрос над усилением линии защиты «горожан».

«Мы думаем над усилением обороны. «Манчестер Сити» имеет немного защитников. Их недостаточно для борьбы во всех турнирах. Посмотрим, что можно будет предпринять в январе», - говорит Гвардиола.

Отметим, что «Манчестер Сити» в рамках Английской Премьер-лиги за 16 матчей пропустил 11 голов. Такой же показатель имеет «Манчестер Юнайтед».