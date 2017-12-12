Торрес хочет бороться за место в основе Атлетико
Форвард мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес заявил, что намерен биться за место в основном составе «матрасников». Отметим, что со второго круга Испанской Примеры в составе команды из Мадрида будет выступать другой нападающий – Диего Коста, ранее вернувшийся в клуб из лондонского «Челси».
«Однажды «Атлетико» пополнил Кевин Гамейро. Тогда я играл очень много. Но теперь в команду пришел Диего Коста и мне будет сложнее попадать в состав. Я намерен работать, чтобы выходить на поле с первых минут, как это было ранее.
Все мои достижения стали возможными благодаря борьбе. Я не намерен сдаваться», - заявляет испанский нападающий.
Отметим, что после 15 туров испанского чемпионата Фернандо Торрес принял участие в 10 играх, однако в основе он вышел лишь единожды.
Фернандо Торрес выступает за «Атлетико» с 2015 года. На сегодняшний день на его счету 84 матча и 24 забитых гола за «красно-белых».
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