Моуринью смирился с поражением в АПЛ
Главный коуч «Манчестер Юнайтед» уверен, что его коллектив потерял все шансы на борьбу за титул чемпиона Англии после проигрыша лидерам турнира «Манчестер Сити» со счетом 1:2.
«Против нас противостояла очень хорошая команда. «Манчестер Сити» очень везет в этом сезоне. Футбольные боги на их стороне. Мы могли сыграть вничью, если бы рефери Майкл Оливера назначил пенальти в ворота соперника. Тогда счет бы стал 2:2 и тогда интрига в чемпионате могла сохраниться.
Все команды АПЛ будут бороться и стремиться сократить отставание, но преимущество «МанСити» очень солидное. К сожалению, чемпионская гонка завершена», - досадно отметил португальский специалист.
Отметим, что после этого поражения, «красные дъяволы» теперь отстают от «горожан» на 11 зачетных пунктов. Что касается «Манчестер Сити», то они демонстрируют впечатлительные статистические результаты – в 16 матчах они завоевали 15 побед и одну ничью.
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