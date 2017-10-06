Экс-игрок «Челси» Оскар хочет вернуться из Китая в Европу

Оскар

На сегодняшний день, бразильский полузащитник Оскар является игроком китайского «Шанхай СИПГ».

«Очень был бы рад вновь вернуться в Европу. Мне лишь 26 лет, я еще очень молод. Возможно, через несколько лет вернусь в АПЛ. Хотелось, чтобы это был «Челси». Я думаю, что в этом сезоне, «МЮ», «Манчестер Сити» и «Челси» будут биться за чемпионство до конца. Безусловно, что команды из Манчестера являются фаворитами, но и «Челси» имеет сильную команду. Они будут претендовать на титул», рассказывает бразильский футболист.

Напомним, что в декабре 2016 года, Оскар перешел из лондонского «Челси» в китайский «Шанхай СИПГ». Стоимость сделки составила 70 000 000 евро. Заработок футболиста в год составляет около 20 000 000 фунтов стерлингов.