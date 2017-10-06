В 2009 году Кака мог перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Орландо Сити» Кака рассказал футбольным изданиям, что 8 лет назад мог переехать на Туманный Альбион. Сумма сделки могла составить 100 000 000 фунтов стерлингов.
«Тогда обсуждались все детали возможного трансфера. Когда все было согласовано, мне лишь оставалось дать положительный ответ. Заработная плата была значительно выше той, которую я получал, играя за «Милан». Тогда я спросил себя – как сложно мне будет приживаться в Англии, смогу ли я адаптироваться к команде, каково будет моей семье, как она воспримет смену обстановки. Именно об этом я тогда постоянно думал.
В конечном счете, я решил, что мне не стоит переходить в «Сити». Я усомнился в будущем команды, которая создается. Я стоял перед выбором – перейти в команду, которая лишь начинает строиться, или наоборот – играть за один из самых успешных европейских клубов. Я не захотел рисковать», - вспоминает Кака.
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