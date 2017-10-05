Гиггз говорит, что Бэйлу следует сменить стиль игры

Райан Гиггз

Экс-полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз дал комментарий относительно игры и недавней травмы футболиста мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла.

«Посмотрите на Бэйла. Он представляет собой идеальный образ физической формы. Во всех единоборствах, происходящих по ходу игры, он ставит свое тело под давление.

Травмам, которые он получал на протяжении своей карьеры, следует уделять большое внимание. Особенно, приближаясь к 30 годам. Необходимо вносить ряд изменений. Например, я пробовал заниматься йогой, практиковал ванны со льдом. Но что-то работает для некоторых футболистов, а что-то нет.

Кроме того, следует адаптировать свой стиль. Нельзя к 30 лет показывать ту игру, которую демонстрировал в 19. Тем не менее, с опытом, мозг начинает работать в более правильном русле. Это обеспечивает правильное распределение сил без потери эффективности. Например, я показывал более эффективную игру к своему тридцатилетию, несмотря на то, что значительно потерял скоростные качества», - говорит старожил «Олд Траффорд».