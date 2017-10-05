Озил близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
«Мерсисайдцы» зимой намерены заполучить звездного полузащитника лондонского «Арсенала» - Месута Озила.
По имеющейся информации ряда футбольных СМИ, существует несколько вариантов перехода немца на «Олд Траффорд».
Первый вариант заключается в том, что «Манчестер Юнайтед» договориться с «канонирами» относительно перехода Озила в ближайшее зимнее трансферное окно. Второй – подписание в январе предварительного контракта, который вступит в силу лишь летом 2018 года. Это позволит уйти от компенсаций «Арсеналу» из-за разрыва контракта с футболистом.
Стоит отметить, что Жозе Моуринью положительно отзывается об игре немецкого полузащитника. В своих мемуарах, португальский специалист писал о том, что будучи главным тренером мадридского «Реала», между ним и Озилом завязались отличный отношения в ходе совместной работы в команде.
Однако Озил заявляет о том, что не прочь поиграть в другом чемпионате. В то же время, он отказывается продлевать контракт с лондонским «Арсеналом».
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