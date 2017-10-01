Отец Неймара рассказал о спонтанном решении его сына
Отец Неймара, являющийся его футбольным агентом, рассказал, что решение бразильского форварда об уходе из «Барселоны», достаточно спонтанное.
«Выбор Неймара в пользу Парижа оказался для меня неожиданным. Мы получали предложение от «ПСЖ» еще в том году. Тогда мы не договорились об условиях трансфера. Но в этот раз, французский клуб сделал более заманчивый вариант предложения. Парижская команда намерена победить в Лиге чемпионов и Чемпионате Франции. Эта идея пришлась по духу сыну.
Что касается меня, то я сомневался до последнего. Я говорил Неймару о том, что он находится в комфортной ситуации в «Барселоне». Именно поэтому, необходимо оставаться в каталонском клубе. Но он хотел кардинально сменить обстановку», - делится отец бразильского нападающего.
Похожие новости:
В трудовом соглашении бразильца Неймара с каталонской «Барселоной» прописано условие возможного выкупа соглашения левого вингера. Если...
По информации Diario Gol, В. Жуниор, на данный момент представляющий «Фламенго» (Бразилия), находится под активным наблюдением со стороны...
AS пишет, что капитан национальной бразильской сборной имеет возможность покинуть каталонский клуб. Трудовое соглашение Неймара с Блаугранас...
Бразильский легионер «Барселоны» имеет хорошие шансы поменять клуб уже этим летом. Как информируют французские источники, 24-летним...
Отец бразильского спортсмена поведал, что «Барса» отвергла предложение манкунианцев касательно трансфера его сына Неймара. ...