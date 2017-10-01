Отец Неймара рассказал о спонтанном решении его сына

Неймар

Отец Неймара, являющийся его футбольным агентом, рассказал, что решение бразильского форварда об уходе из «Барселоны», достаточно спонтанное.

«Выбор Неймара в пользу Парижа оказался для меня неожиданным. Мы получали предложение от «ПСЖ» еще в том году. Тогда мы не договорились об условиях трансфера. Но в этот раз, французский клуб сделал более заманчивый вариант предложения. Парижская команда намерена победить в Лиге чемпионов и Чемпионате Франции. Эта идея пришлась по духу сыну.

Что касается меня, то я сомневался до последнего. Я говорил Неймару о том, что он находится в комфортной ситуации в «Барселоне». Именно поэтому, необходимо оставаться в каталонском клубе. Но он хотел кардинально сменить обстановку», - делится отец бразильского нападающего.