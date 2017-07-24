Анонс - прогноз матча 3-го тура РФПЛ 2017/18: Ахмат - Динамо

Свой второй домашний поединок в нынешнем сезоне «Ахмат» проведёт в субботу 29-го июля с «Динамо». Накануне игры 3-го тура чемпионата, грозненцы идут без потерь, и располагаются на 4 -й позиции в таблице, набрав 6 очков. В стартовом туре перед командой Олега Кононова не устоял «Амкар» - 1:0, а во 2-м коллектив из столицы Чеченской республики совершил успешный выезд в Ростов-на-Дону, где был обыгран «Ростов» - 1:0.



Встреча грозненцев с дончанами держала болельщиков в напряжении довольно долго. Однако на 54-й минуте форварду гостей Зауру Садаеву удался точный завершающий удар, а его ассистентом стал защитник Андрей Семёнов – 0:1. Все попытки команды Леонида Кучука выровнять положение оказались тщетными. К тому же безошибочно отыграл на последнем рубеже голкипер «Ахмата» Евгений Городов. В результате подопечные Кононова одержали вторую победу кряду.



«Бело-голубые» же, перед предстоящей игрой занимают 11 -ю строчку в табели о рангах, набрав 1 балл, и если в стартовом туре команде Юрия Калитвинцева удалось вырвать ничью у «Спартака» - 2:2, то во 2-м динамовцы пропустили гол на последних минутах от «Урала» - 0:1. В целом, встречу с екатеринбуржцами футболисты «Динамо» провели на равных. Наиболее закономерным исходом была бы ничья, но на 89-й минуте, голкипер московского клуба Антон Шунин допустил ошибку после удара с правого фланга, в исполнении полузащитника Георгия Чантурии, а голевую передачу грузинскому легионеру «шмелей» отдал игрок обороны Денис Кулаков – 0:1. Времени для того, чтобы отыграться, у подопечных Калитвинцева практически не оставалось, а уральцы довели матч до победы.



В чемпионате сыграно уже два тура. Постепенно стали вырисовываться лидеры и аутсайдеры. «Ахмат» уже сейчас можно причислить к командам, способным бороться за самые высокие места в первенстве, а вот динамовцам, после невыразительной игры с «Уралом», предстоит провести непростой сезон. Москвичам, вероятно, придётся бороться за выживание, если, конечно, ситуация в столичном коллективе не изменится в лучшую сторону, или если менеджмент «бело-голубых» не сделает каких-либо громких приобретений по ходу сезона.



С июня 2005 года, «Терек» и «Динамо» сыграли друг с другом 19 очных встреч. Любопытен тот факт, что динамовцы в этих играх имеют некоторое преимущество: - (+6=6-7), при разнице мячей:- 15:22. Однако ситуация на данный момент такова, что именно «Ахмат» можно считать фаворитом предстоящего поединка.