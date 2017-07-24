Анонс - прогноз матча 3-го тура РФПЛ 2017/18: Урал - Уфа

Урал - Уфа

29-го июля на екатеринбуржской «СКБ-Арене» состоится игра 3-го тура РФПЛ, в которой встречаются «Урал» и «Уфа». В целом, старт у обеих команд получился удачным, и каждый из коллективов не прочь развить успех в ближайших встречах. «Шмели» по завершении 2-го тура находятся на 5 -м месте, имея в своём активе 4 набранных балла. В 1-м туре «оранжево-чёрные» дома свели матч вничью с «Ростовом» - 1:1, а в следующем поединке, состоявшемся в Химках, команда Александра Тарханова выиграла у «Динамо» - 1:0.



Противостояние с «бело-голубыми» получилось очень интересным. Соперники поочерёдно атаковали, однако отлично играли вратари Антон Шунин у динамовцев, и Ярослав Годзюр у екатеринбуржцев. Дело шло к нулевой ничьей, но за минуту до финального свистка главного арбитра Владимира Москалёва, вышедший на замену в составе уральцев форвард Георгий Чантурия, пробил по воротам с правого фланга, и Шунин в итоге не смог справиться с выстрелом грузинского легионера – 0:1. Такого развития событий мало кто ожидал, но в результате, подопечные Тарханова оформили свою первую победу в нынешнем сезоне на выезде.



Уфимцы также имеют в активе 4 очка, и соседствуют в таблице с соперником по матчу, расположившись на 6 -й позиции в турнирной таблице. Команда Сергея Семака в стартовом туре совершила успешный вояж в Санкт-Петербург, где обыграла дебютанта Лиги «Тосно» - 1:0, а во 2-м туре, в домашней игре со «Спартаком», «Уфе» также удалось добиться для себя вполне приемлемого результата – 0:0.



«Красно-белые» прочно владели территориальным преимуществом, и постоянно искали возможности для того, чтобы забить. Команда Семака же, играла вторым номером, и по статистике ударов по воротам в два раза уступила действующим чемпионам страны:- 22-11. Однако выше всяких похвал сыграл страж ворот уфимцев Александр Беленов, впрочем, и голкиперу гостей Артёму Реброву также несколько раз пришлось выручать свою команду.



Перед встречей в Екатеринбурге, у «Урала» по-прежнему травмирован игрок обороны Владимир Хозин, а у уфимцев все футболисты основы готовы к матчу.



С сентября 2012 года, «Урал» и «Уфа» в Первом дивизионе, Кубке России и «Премьер-лиге» провели друг с другом 9 очных матчей, в которых уфимцы лишь однажды добивались успеха: - (+7=1-1), при разнице мячей:- 13:2 в пользу «оранжево-чёрных». В прошедшем сезоне соперники обменялись любезностями. В первом круге дома оказались сильнее «шмели» - 2:0, а во втором уфимцы взяли реванш – 1:0. Ожидается увлекательный поединок, однако некоторое предпочтение в нём можно всё-таки отдать «Уралу».