Нолито – игрок «Севильи»

Нолито

30-летний полузащитник «Манчестер Сити», подписал контракт с «Севильей» сроком на 3 года. Сумма перехода составила 9 000 000 евро.

Одним из определяющих факторов перехода в клуб является то, что ранее, он уже играл в «Сельте» под руководством нынешнего главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериссо. Это было в 2013-2016 годах. Именно Бериссо способствовал переходу Нолито в «Севилью».

Нолито рассказал, что «Сельта» - сильная команда и в ней есть высококачественные футболисты, а также тренер, который уже знает его.

Перейдя из «Сельты» в «Манчестер Сити», Нолито не смог закрепиться в основном составе «горожан». За английский клуб, футболист провел лишь 30 матчей, отметился 6 голами, а также 5 голевыми пасами.