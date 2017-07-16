Президента Федерации футбола Испании отправили за решетку
Дата публикации: Сегодня, 19:25 | Категория: Новости футбола
В ходе специальной операции испанской полиции, были проведены задержания нескольких чиновников из футбольной сферы. В их число, также попал Хосе Мария Вильяр. Он является Президентом испанской Федерации футбола. Она занимал его на протяжении 29 лет, а именно – с 1988 года.
Также был задержан его сын, который занимает пост главного директора федерации футбола Южной Африки, который имеет название КОНМЕБОЛ.
Помимо этого, следствием были выдвинуты подозрения заместителю главы Федерации футбола.
Правоохранительные органы разбираются о причастности к коррупционной деятельности данных лиц, подделкам документов, а также присвоение имущество без законных оснований.
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