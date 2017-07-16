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Франческо Тотти завершил карьеру футболиста

Дата публикации: Сегодня, 19:23 | Категория: Новости футбола

Франческо ТоттиФранческо Тотти

Итальянский опытнейший футболист окончательно решил закончить карьеру. Теперь он будет заниматься административной работой в «Роме».
Тотти отмечает, что день последнего матча, а именно 28 мая оказало сильнейшее воздействие на него. Он заявил, что крайне сложно, да данный момент, описать переживания того дня.
Франческо Тотти надеется, что на новой должности, будет так же полезен, как и на футбольном поле.

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