Лукас Лейва перешел в «Лацио»

Лукас Лейва

30-летний игрок, отныне является членом римского «Лацио». Зарубежные интернет-источники сообщают, что стоимость трансфера составила 5 000 000 евро.

Последние 10 лет, Лукас Лейва играл за «Ливерпуль». Перейдя в «Лацио», он заявил, что не жалеет о годах, которые он провел в составе «мерсисайдцев». Он отметил классных болельщиков клуба, а также добавил, что будет следить и смотреть поединки «Ливерпуля».



