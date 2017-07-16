  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Лукас Лейва перешел в «Лацио»

Дата публикации: Сегодня, 19:21 | Категория: Новости футбола

Лукас ЛейваЛукас Лейва

30-летний игрок, отныне является членом римского «Лацио». Зарубежные интернет-источники сообщают, что стоимость трансфера составила 5 000 000 евро.
Последние 10 лет, Лукас Лейва играл за «Ливерпуль». Перейдя в «Лацио», он заявил, что не жалеет о годах, которые он провел в составе «мерсисайдцев». Он отметил классных болельщиков клуба, а также добавил, что будет следить и смотреть поединки «Ливерпуля».

Нравится
Похожие новости:
  • Лейва может покинуть Ливерпуль
    Лейва может покинуть Ливерпуль
    Хавбеком «Ливерпуля» Л. Лейвой заинтересовались на его родине – за Лукасом следит «Атлетико Минейро». Sky Sports...
  • Тотти может завершить карьеру уже летом
    Тотти может завершить карьеру уже летом
    Тотти близок к завершению карьеры. Ветеран Волков недавно восстановился от повреждения и смог провести несколько минут в заключительной части...
  • Тотти: думаю ли я повесить бутсы на гвоздь?
    Тотти: думаю ли я повесить бутсы на гвоздь?
    39-летний Франческо Тотти поведал о своих планах касательно продолжения карьеры. Ветеран «Ромы» порадовал своих фанатов заявлением о...
  • Тотти: Доказали, что мы уж точно не хуже «Ювентуса»
    Тотти: Доказали, что мы уж точно не хуже «Ювентуса»
    Франческо Тотти полон оптимизма после выездной победы над Вероной. «Мы смогли на деле доказать, что достойны туринского...
  • Франческо Тотти продлил контракт с «Ромой»
    Франческо Тотти продлил контракт с «Ромой»
    Капитан римской «Ромы» Франческо Тотти продлил соглашение со своим клубом, которое завершалось летом 2014 года. Новый контракт будет...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close