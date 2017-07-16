Лукас Лейва перешел в «Лацио»
Дата публикации: Сегодня, 19:21 | Категория: Новости футбола
30-летний игрок, отныне является членом римского «Лацио». Зарубежные интернет-источники сообщают, что стоимость трансфера составила 5 000 000 евро.
Последние 10 лет, Лукас Лейва играл за «Ливерпуль». Перейдя в «Лацио», он заявил, что не жалеет о годах, которые он провел в составе «мерсисайдцев». Он отметил классных болельщиков клуба, а также добавил, что будет следить и смотреть поединки «Ливерпуля».
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