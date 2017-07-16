«Хетафе» усилился игроком «Реал Сосьедад»
Дата публикации: Вчера, 21:18 | Категория: Новости футбола
«Хетафе» арендовало полузащитника Маркеля Бергара. Вернувшись в Испанскую Примеру, футбольный клуб «Хетафе», намерен укреплять свой состав, чтобы не упасть в грязь лицом перед мощнейшими клубами Лиги, такими, как «Барселона» и «Реал».
Бергара заявил, что практически не думал о принятии решения о переходе. Оно было принято быстро. Маркель рассказал, что ему всегда импонировал «Хетафе», отмечая, что они были непростыми оппонентами на футбольном поле. Футболист считает, что ему будет немного сложно адаптироваться к новой команде, учитывая его длительную 10 летнюю карьеру в «Реал Сосьедад».
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