«Хетафе» усилился игроком «Реал Сосьедад»

Маркель Бергара

«Хетафе» арендовало полузащитника Маркеля Бергара. Вернувшись в Испанскую Примеру, футбольный клуб «Хетафе», намерен укреплять свой состав, чтобы не упасть в грязь лицом перед мощнейшими клубами Лиги, такими, как «Барселона» и «Реал».

Бергара заявил, что практически не думал о принятии решения о переходе. Оно было принято быстро. Маркель рассказал, что ему всегда импонировал «Хетафе», отмечая, что они были непростыми оппонентами на футбольном поле. Футболист считает, что ему будет немного сложно адаптироваться к новой команде, учитывая его длительную 10 летнюю карьеру в «Реал Сосьедад».