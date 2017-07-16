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Джо Харт арендован «Вест Хэмом»

Дата публикации: Вчера, 21:15 | Категория: Новости футбола

Джо ХартДжо Харт

Вратарь «Манчестер Сити» заключил соглашение об аренде с «Вест Хэмом», сроком на 1 год. О дополнительных пунктах контракта, в частности о праве выкупа – не сообщается.
В свою очередь, Харт рад, что он сможет регулярно играть в таком авторитетном клубе, как «Вест Хэм». 30-летний голкипер добавил, что ждет скорейшего начала сезона.

Минувший год, голкипер из Великобритании, также выступал на правах аренды. Тогда его клубом был «Торино». Участвовал в 37 матчах, в них он пропустил более 60 мячей соперника.

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