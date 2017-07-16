Джо Харт арендован «Вест Хэмом»

Джо Харт

Вратарь «Манчестер Сити» заключил соглашение об аренде с «Вест Хэмом», сроком на 1 год. О дополнительных пунктах контракта, в частности о праве выкупа – не сообщается.

В свою очередь, Харт рад, что он сможет регулярно играть в таком авторитетном клубе, как «Вест Хэм». 30-летний голкипер добавил, что ждет скорейшего начала сезона.

Минувший год, голкипер из Великобритании, также выступал на правах аренды. Тогда его клубом был «Торино». Участвовал в 37 матчах, в них он пропустил более 60 мячей соперника.