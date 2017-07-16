Джо Харт арендован «Вест Хэмом»
Дата публикации: Вчера, 21:15 | Категория: Новости футбола
Вратарь «Манчестер Сити» заключил соглашение об аренде с «Вест Хэмом», сроком на 1 год. О дополнительных пунктах контракта, в частности о праве выкупа – не сообщается.
В свою очередь, Харт рад, что он сможет регулярно играть в таком авторитетном клубе, как «Вест Хэм». 30-летний голкипер добавил, что ждет скорейшего начала сезона.
Минувший год, голкипер из Великобритании, также выступал на правах аренды. Тогда его клубом был «Торино». Участвовал в 37 матчах, в них он пропустил более 60 мячей соперника.
Похожие новости:
Арсенал интересуется Хартом
Уже в следующем сезоне Джо Харт может вновь выступать в Премьер-лиге Англии – во вратаре «Торино» проявляет заинтересованность...
Уже в следующем сезоне Джо Харт может вновь выступать в Премьер-лиге Англии – во вратаре «Торино» проявляет заинтересованность...
Харт намерен покинуть Ман Сити
Джо Харт готов покинуть «Манчестер Сити» ради постоянной игровой практики, сообщает BBC. По данным источника, 29-летний футболист...
Джо Харт готов покинуть «Манчестер Сити» ради постоянной игровой практики, сообщает BBC. По данным источника, 29-летний футболист...
Официально: Нордтвейт — игрок Вест Хэма
Хавбек «Боруссии» (М) уже этим летом перейдёт в состав Молотобойцев, так как его контракт с нынешним клубом истекает уже в конце...
Хавбек «Боруссии» (М) уже этим летом перейдёт в состав Молотобойцев, так как его контракт с нынешним клубом истекает уже в конце...
«Ман Сити» громит «Вест Хэм» и выходит в финал Кубка английской лиги
Ответный матч полуфинала Кубка Лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» вновь закончился разгромным поражением...
Ответный матч полуфинала Кубка Лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» вновь закончился разгромным поражением...
Пеллегрини: Джо Харт не уйдет из «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини дал разъяснение о ситуации с возможным уходом 26-летнего вратаря Джо Харта. Напомним,...
Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини дал разъяснение о ситуации с возможным уходом 26-летнего вратаря Джо Харта. Напомним,...