Антонио Конте продлил контракт с «Челси»

Антонио Конте

Главный тренер «синих» - Антонио Конте оформил новый договор с клубом. Согласно официальному изданию команды, подписанный контракт будет действовать на протяжении 2 лет.

Конте заявил, что безмерно рад новому достигнутом соглашению с «Челси». За минувший год, по мнению Антонио Конте, командой стоит гордиться, учитывая какие результаты она показала в прошлом сезоне. Тем не менее, тренер команды намерен работать над собой еще сильнее, чтобы профессиональные характеристики игроков не «просели» и не было общего спада команды.

Главный тренер «Челси» говорит, что придя сюда, он сразу почувствовал теплую поддержку со стороны болельщиков, а также менеджмента клуба. Именно поэтому, он выразил надежду, что достижение успеха команды в будущем – неизбежно.

Антонио Конте стал главным тренером лондонского клуба летом прошлого года. За первый свой сезон на посту «синих», его команда выиграла английский чемпионат.