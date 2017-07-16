Мирча Луческу может встать во главе «Лудогорца»

Мирча Луческу

Экс-тренер «Шахтера», а также «Зенита», близок к тому, чтобы возглавить болгарский футбольный клуб.

По информации, которая имеется у ряда европейских СМИ, «Лудогорец» четко намерен взять к себе на работу Луческу.При этом, команда из Болгарии опасается, что опытнейший специалист откажет им, ввиду предложенной недостаточной суммы оплаты труда.

На протяжении прошлого сезона, Луческу являлся главным тренером питерского «Зенита». Команда закончила чемпионат России на 3 месте. После этого, румынского специалиста уволили.