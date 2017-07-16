  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Мирча Луческу может встать во главе «Лудогорца»

Дата публикации: Вчера, 21:11 | Категория: Новости футбола

Мирча ЛуческуМирча Луческу

Экс-тренер «Шахтера», а также «Зенита», близок к тому, чтобы возглавить болгарский футбольный клуб.

По информации, которая имеется у ряда европейских СМИ, «Лудогорец» четко намерен взять к себе на работу Луческу.При этом, команда из Болгарии опасается, что опытнейший специалист откажет им, ввиду предложенной недостаточной суммы оплаты труда. 

На протяжении прошлого сезона, Луческу являлся главным тренером питерского «Зенита». Команда закончила чемпионат России на 3 месте. После этого, румынского специалиста уволили.

Нравится
Похожие новости:
  • Зенит может уволить Луческу в случае проигрыша Спартаку
    Зенит может уволить Луческу в случае проигрыша Спартаку
    23-й тур текущего розыгрыша Премьер-лиги России может стать для М. Луческу последним у руля тренерского штаба «Зенита». Для этого...
  • Зенит может отправить Луческу в отставку
    Зенит может отправить Луческу в отставку
    Уже совсем скоро М. Луческу, нынешний наставник «Зенита» (Санкт-Петербург), может быть уволен со своего клуба, о чём издание Sport...
  • Луческу может возглавить Зенит
    Луческу может возглавить Зенит
    Если верить румынским масс-медиа, в частности Sport.co, М. Луческу может сменить украинский клуб на российский. 70-летний менеджер...
  • СМИ: Галатасарай с будущего сезона возглавит Луческу
    СМИ: Галатасарай с будущего сезона возглавит Луческу
    Управляющий турецкого клуба проинформировал, что договорённость с Мирчей Луческу, нынче тренирующего «Шахтёр» Донецк, почти достигнута. ...
  • Трабзонспор: Луческу два года будет тренером, после — спортдиром
    Трабзонспор: Луческу два года будет тренером, после — спортдиром
    Авторитетный турецкий ресурс «Sabah» информирует, что Мирча Луческу, менеджер «Шахтера», уже обсудил с боссами...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close