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Анчелотти прокомментировал трансфер Хамеса

Дата публикации: Вчера, 21:09 | Категория: Новости футбола

Карло АнчелоттиКарло Анчелотти

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчеллоти, заявил, что приобретение Хамеса не имело под собой цель заменить какого-либо игрока в составе.
По мнению Анчелотти покупка Хамеса обусловлена необходимостью усилению состава команды. Также, главный коуч клуба, выделяет универсальность Хамеса, который умеет сыграть на позиции левого, правого, а также иногда центрального полузащитника.

Наставник «Челси» упомянул, что существующая конкуренция в команде, благоприятно влияет на команду. Он отметил, что Хамес должен продемонстрировать себя на футбольном поле, как следует. Анчелотти говорит о том, что если Хамес будет работать, то получит свое желанное место в стартовом составе.

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