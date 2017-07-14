«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Ромеро

Ромеро

Соглашение с вратарем оформлено по схеме 4+1 (4 года и возможность продления еще на год).

По мнению главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, Ромеро – отличный вратарь и настоящий профессионал.Он отметил качественную игру 30-летнего аргентинца на протяжении последнего сезона, особенно в Лиге Европы. Также, Моуринью добавил, что здорово, когда в команде на вратарской позиции есть такие сильные игроки как Серхио Ромеро и Давид де Хеа.

Серхио Ромеро провел за прошлый год 18 матчей за «красных дъяволов», в которых он пропустил 6 голов.