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«Манчестер Юнайтед» подписал новый контракт с Ромеро

Дата публикации: Сегодня, 18:52 | Категория: Новости футбола

РомероРомеро

Соглашение с вратарем оформлено по схеме 4+1 (4 года и возможность продления еще на год).
По мнению главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, Ромеро – отличный вратарь и настоящий профессионал.Он отметил качественную игру 30-летнего аргентинца на протяжении последнего сезона, особенно в Лиге Европы. Также, Моуринью добавил, что здорово, когда в команде на вратарской позиции есть такие сильные игроки как Серхио Ромеро и Давид де Хеа.

Серхио Ромеро провел за прошлый год 18 матчей за «красных дъяволов», в которых он пропустил 6 голов.

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