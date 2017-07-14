Бэйл опроверг все слухи о своем уходе из «Реала»

Гарет Бейл

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бейл будет бороться за место в основном составе команды и доверие главного тренера Зинедина Зидана, осознавая всю сложность. Он заявил, что даже не думает об уходе из «королевского клуба».

28-летний валлиец на протяжении прошлого сезона достаточно часто получал повреждения, из-за чего потерял место в основной обойме мадридского клуба. На его счету за прошлый игровой год лишь 19 матчей Испанской Примеры, 7 голов и 2 голевых паса. На поле Бейла успешно заменял аргентинец Иско.