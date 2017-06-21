  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Суббота 15 июля

15:00  cleag Урал - Ростов 17:30  cleag Тосно - Уфа 20:00  cleag Анжи - ЦСКА 21:00  cleag Шахтёр - Динамо Киев
Свернуть список трансляций

Бендер – новичок «Байера 04»

Дата публикации: Вчера, 22:13 | Категория: Новости футбола

Свен БендерСвен Бендер

Опорник Свен Бендер оформил контракт с леверкузенским клубом сроком на 4 года. 
Полузащитник сборной Германии отыграл за «Боруссию» из Дортмунда более 150 матчей. Находясь в ее составе с 2009 года, он успел два раза стать обладателем чемпионства Германии (2011 и 2012), а также Кубка (2012) и Суперкубка (2013, 2014) Германии.

Интересным является тот факт, что 28-летний полузащитник перейдя в состав «фармацевтов», получил возможность играть в одной команде с братом-близнецом – Ларсом Бендером.

Нравится
Похожие новости:
  • ПСЖ заинтересован в Мхитаряне
    ПСЖ заинтересован в Мхитаряне
    Атакующий хав «Боруссии Д» Мхитарян заинтересовал «ПСЖ». Пяти игрокам дортмундцев до завершения контракта осталось...
  • Бендер может перейти из Байера в Арсенал
    Бендер может перейти из Байера в Арсенал
    Как информирует издание «The People», 26-летний Ларс Бендер, ныне выступающий за леверкузенский «Байер», в ближайшем будущем...
  • У Тоттенхэма на прицеле трио из Бундеслиги
    У Тоттенхэма на прицеле трио из Бундеслиги
    «Тоттенхем» планирует усилиться тремя исполнителями немецкого чемпионата. Имена этих футболистов известны. Как пишет «The...
  • Рибери «Игрок года во Франции»
    Рибери «Игрок года во Франции»
    Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери по версии «France Football» бил признан лучшим игроком года...
  • Милан: Хонда подпишет контракт на 4,5 года
    Милан: Хонда подпишет контракт на 4,5 года
    Итальянский «Милан» в очередной раз информирует о том, что полузащитник московского «ЦСКА» и сборной «Японии»...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2017
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close