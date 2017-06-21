Бендер – новичок «Байера 04»
Дата публикации: Вчера, 22:13 | Категория: Новости футбола
Опорник Свен Бендер оформил контракт с леверкузенским клубом сроком на 4 года.
Полузащитник сборной Германии отыграл за «Боруссию» из Дортмунда более 150 матчей. Находясь в ее составе с 2009 года, он успел два раза стать обладателем чемпионства Германии (2011 и 2012), а также Кубка (2012) и Суперкубка (2013, 2014) Германии.
Интересным является тот факт, что 28-летний полузащитник перейдя в состав «фармацевтов», получил возможность играть в одной команде с братом-близнецом – Ларсом Бендером.
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