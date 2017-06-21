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«Севилья» приобрела Себастьяна Коршья

Дата публикации: Вчера, 22:10 | Категория: Новости футбола

Себастьян КоршьяСебастьян Коршья

Новичком «красно-белых» стал француз из «Лилля», 26-летний защитник Себастьян Коршья. Успешно пройдя медицинскую комиссию, он оформил договор с испанским клубом на четыре года. В ближайшее время, новичок пополнит команду в Японии, где «Севилья» готовиться к новому сезону Ла Лиги.

Правый защитник «Лилля» играл в команде с середины 2014 года. До этого он поиграл в менее именитых клубах, таких как «Сошо» и «Ле-Ман». Кроме того, он является воспитанником «Пари Сен-Жермен».
Француз Коршья, также обладает итальянским паспортом, однако заигран за сборную Франции.

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