Манданда подписал трехлетний контракт с «Марселем»

Стив Манданда

Французский голкипер Стив Манданда перешел из лондонского клуба «Кристал Пэлас» в «Марсель».

Опытнейший вратарь заключил контракт с клубом из Франции на 3 года. В том году, Манданда покинул «Марсель» свободным агентом и подписал контракт с английским клубом. Однако он провел там лишь 9 матчей, за которые успел пропустить в свои ворота 17 голов.

32-летний Стив Манданда играл за «Марсель» на протяжении 9 лет (с 2007 по 2016 год). Являясь игроком основного состава команды и ее капитаном, он провел не менее 400 матчей. Помимо этого, он стал обладателем 6 трофеев, завоевав Чемпионство Франции, Кубок и Суперкубок французской лиги.