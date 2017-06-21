Анонс - прогноз матча 1-го тура РФПЛ 2017/18: «Ахмат» - «Амкар»

Ахмат - Амкар

В воскресенье в Грозном состоится встреча стартового тура нового сезона между «Ахматом» и «Амкаром». В прошедшем внутреннем первенстве грозненцы заняли итоговую 5 -ю позицию, набрав в общей сложности 48 очков. Однако, несмотря на столь высокое место в таблице, руководство клуба из чеченской республики решило не продлевать контракт с наставником команды Рашидом Рахимовым, и пригласило на пост главного тренера Олега Кононова, известного по работе с «Краснодаром». Также стоит упомянуть, что и название у клуба из Грозного изменилось, ведь ранее в РФПЛ выступал «Терек», а теперь болельщиков будет радовать «Ахмат».



На австрийском предсезонном сборе команда Кононова провела 6 контрольных матчей, выиграв у азербайджанских «Габалы» - 1:0, и «Карабаха» - 1:0, разгромив австрийский «Вёргль» - 5:1, сыграв вничью ещё с одним клубом из Австрии «Ред Буллом» - 1:1. После этого «Ахмат» уступил «Лудогорцу» - 0:2, и уверенно победил швейцарский «Янг Бойз» - 4:1.



Основные приобретения грозненцев перед стартом сезона – южноамериканцы. У бразильского клуба «Понте-Прета» за 800 тысяч евро был куплен полузащитник Раванелли, у португальской «Боавишты» «Ахмат» приобрёл игрока обороны Филипе Сампайо, а у «Коринтианса» клуб из столицы Чечни купил за 2 млн. евро форварда Леандро Жаба. Также на правах свободного агента состав грозненцев пополнил хавбек Антон Швец, предыдущей командой которого был испанский «Вильярреал».



Расстался в межсезонье «Ахмат» с голкипером Ярославом Годзюром, перешедшим в «Урал», защитник Норберт Дьёмбер вернулся в «Рому» из аренды, хавбек Магомед Оздоев перешёл в «Рубин», «Зенит» выкупил права за 4 млн. евро на хавбека Далера Кузяева, а полузащитник Адлан Кацаев отправился выступать за «Анжи». Грозненский клуб не стал продлевать контракты со свободными агентами Георге Грозавом, Игорем Лебеденко, и Факундо Пирисом.



Что касается «Амкара», то пермяки завершили прошлый чемпионат на 10-й строчке таблицы, набрав 35 очков. Стало известно, что перед стартом нового сезона, продлил контракт с уральцами опытнейший российский наставник Гаджи Гаджиев.



Свои предсезонные сборы «Амкар» проводил в Австрии и Словении, где сыграл несколько товарищеских поединков. Пермяки разошлись миром с чешским «Зноймо» - 2:2, победили словенские команды «Алюминий» - 2:0, и «Триглав Гореньска» - 3:0, далее с сухим счётом – 2:0 был повержен венгерский «Залаэгерсег», а в заключительном контрольном матче подопечные Гаждиева минимально уступили сербским «Чукаричкам» - 0:1.



В летнее трансфертное окно состав уральской команды пополнили, вернувшиеся из аренды защитник Сослан Таказов из «Волгаря», и полузащитник Давид Дзахов из «Шинника», на правах свободных агентов в «Амкар» перешли вратарь Артур Нигматуллин из «Тосно», игрок обороны Михаил Сиваков из «Оренбурга», и хавбек

Михаил Гащенков из подмосковных «Химок».



Расстались пермяки с полузащитником Давидом Хурцидзе, перешедшим в кутаисское «Торпедо», форвардом Олегом Мищенко, отправившимся в украинский «Мариуполь», а многолетний ветеран «Амкара» защитник Иван Черенчиков перешёл в калининградскую «Балтику». Хавбек Давид Дзахов в будущем сезоне будет выступать за «Оренбург», защитник Николай Тарасов за петербуржское «Динамо», а полузащитник Иван Беликов за «Химки». Не продлило контракт руководство пермского клуба и с голкипером Александром Будаковым, который является на данный момент свободным агентом.



С мая 2005 года, «Терек» и «Амкар» провели между собой в «Премьер-лиге» 23 очных матча, в которых по победам преимущество имеют уральцы:- (+8=6-9), при одинаковой разнице голов:- 24:24. Однако есть все основания полагать, что команда Олега Кононова выиграет стартовый поединок чемпионата в Грозном, и восстановит равенство побед в общем балансе.