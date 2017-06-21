Анонс - прогноз матча 1-го тура РФПЛ 2017/18: «Урал» - «Ростов»
Откроется новое первенство РФПЛ в субботу 15-го июля поединком в Екатеринбурге, где между собой сойдутся «Урал» и «Ростов». В прошедшем сезоне «шмели» заняли итоговое 11 -е место, набрав 30 очков. Столько же баллов было у «Анжи» и «Оренбурга», однако благодаря лучшим дополнительным показателям, команда Александра Тарханова оказалась в таблице выше махачкалинцев, и оренбуржцев, что позволило избежать участия в стыковых матчах.
Свой первый предсезонный сбор «Урал» проводил в России, сыграв с командами из низших российских лиг, а второй в Словении, где «оранжево-чёрные» проиграли «Марибору» - 0:2, выиграли у «Анкарана» - 1:0, и «Целе» - 3:1. После этого уральцы минимально уступили «Партизану» - 0:1, взяли верх над украинской «Зарёй» - 2:0, а в заключительном контрольном поединке разошлись миром с сербским клубом «Динамо» из города Вране - 1:1.
Пополнили в межсезонье «Урал» голкипер Ярослав Годзюр, выступавший до этого за «Терек», защитник Вараздат Ароян прежним клубом которого был иранский «Падиде». Будет защищать цвета «шмелей» игрок обороны Адесойе Ойеволе, перешедший в стан «Урала» из «Оренбурга». Из «Зенита» на правах свободного агента в команду прибыл полузащитники Алексей Евсеев, и Юрий Бавин, вернулся из аренды из украинской «Зирки» хавбек Дмитрий Билоног, а форвард Игорь Портнягин арендован уральцами у столичного «Локомотива» на один сезон.
Покинули клуб из Екатеринбурга защитник Александр Новиков, отправившийся в «Енисей», грузинский игрок обороны Джемал Табидзе вернулся из аренды в бельгийский «Гент». Защитник Радован Панков арендован кипрским клубом «АЕК-Ларнака», полузащитника Сергея Серченкова арендовал «Оренбург», а опытнейший форвард Роман Павлюченко подписал контракт с московским «Араратом». Также «Урал» не стал предлагать новое соглашение ивуарийскому нападающему Жан-Жаку Бугуи, а форвард Богдан Мишуков отправился защищать цвета португальского «Лейшойнша».
Дончане же по итогам прошлого сезона РФПЛ заняли 6-е место, набрав 48 баллов. Несмотря на столь высокое место в таблице, летом в ростовском клубе произошли кардинальные изменения. Покинул команду Курбан Бердыев, возглавивший «Рубин», Ивана Данильянца на посту главного тренера сменил Леонид Кучук, работавший ранее в «Локомотиве», и «Кубани». Пришли в команду вратари Сергей Песьяков из «Спартака», Илья Абаев из «Локомотива», спартаковский защитник Евгений Макеев, и польский игрок обороны Мацей Вилюш, прежним клубом которого был «Лех». Также линию обороны усилил Сергей Паршивлюк, выступавший за «Анжи».
У «Гранады» за 2 млн. евро «Ростов» приобрёл права на исландца Сверрира Ингасона, а у «Дожмале» за 250 тысяч евро был куплен словенский хавбек Жан Маер. Закончилась аренда в «Анжи» у иранца Саида Эзатоллахи, Мусса Думбия вернулся из тульского «Арсенала», Максим Григорьев из «Оренбурга». Для усиления средней линии у московского «Спартака» ростовчане арендовали хавбека Александра Зуева.
Однако и потери у «Ростова» существенные, ведь команду покинуло множество футболистов, игравших ключевую роль в прошедшем сезоне. В «Зенит» отправились защитник Денис Терентьев, хавбеки Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Александр Ерохин. Голкипер Сослан Джанаев перешёл в «Рубин», вратарь Никита Медведев в «Локомотив», защитник Владимир Гранат в новом сезоне будет защищать цвета «Рубина». Завершились контракты с клубом у Сесара Наваса, Марко Симича, Марко Девича, а полузащитник Александр Трошечкин отдан в аренду «Тосно».
В рамках подготовки к предстоящему чемпионату «Ростов» сыграл спарринги на австрийском сборе, со словенским «Триглавом» - 0:1, венгерским «Видеотоном» - 0:1, албанским «Кукеси» - 0:1, чешским клубом «Млада Болеслав» - 3:1, датским «Брондбю» - 1:0, и австрийским «Блау-Вайс» - 0:3. И в целом, результаты обновлённой команды не слишком впечатляющие.
С апреля 2008 уральцы и ростовчане сыграли между собой в первом дивизионе и «Премьер-лиге» 10 личных встреч, в которых «оранжево-чёрные» лишь однажды выигрывали у донской команды: - (+1=3-6). Разница голов также не в пользу екатеринбуржцев: - 6:14. Однако наиболее вероятным итогом нового противостояния смотрится победа «Урала».
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