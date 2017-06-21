Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед»
Между клубом и игроком был подписан контракт сроком на 5 лет. В достигнутом договоре указано о том, что контракт, при взаимном желании сторон, можно продлить еще на год. Ранее, Ромелу Лукаку играл за «Эвертон» на протяжении последних 4 лет.
Стоимость трансфера обошлась манкунианцам в 75 000 000 фунтов стерлингов. Помимо этого, предусмотрены бонусы в размере 15 000 000 фунтов. Помимо этого, «Манчестер Юнайтед» безвозмездно отправил в «Эвертон» нападающего Уэйна Руни.
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуриньо считает нового 24-летнего бельгийского форварда большой личностью и игроком. Кроме того, он выразил уверенность о теплом приеме нового нападающего, а также отметил, что Лукаку стремится развиваться в таком великом клубе как «Манчестер Юнайтед».Коучу «красных дъяволов» уже не терпится начать с ним работу на футбольном поле.
В прошлом сезоне, который Ромелу Лукаку провел в футболке «Эвертона», он отметился 26 голами и 7 голевыми пасами.
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